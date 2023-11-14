مهرجان خطابي عشائري في معان دعما لأهالي غزة

وطنا اليوم:نظم المئات المواطنون في مدينة معان، الثلاثاء مهرجان خطاب عشائري حاشد نصرة لغزة ودعما للفصائل الفلسطينية إثر استمرار الاحتلال الإسرائيلي حربه الوحشي على القطاع.

وشارك شيوخ ووجهاء عشائرية وشخصيات وطنية معانية وعبروا عن تضامنهم ومؤازرتهم للشعب الفلسطيني في ظل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ضد المدنيين.

ويواصل الأردنيون تضامنهم مع أهالي القطاع في ظل استمرار الحرب واستهدافهم من قبل الاحتلال الذي بات ينسلخ عن الإنسانية والمواثيق الدولية.

طوفان الأقصى

ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ39 على التوالي، وكثف من قصفه على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف المستشفيات في القطاع، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية