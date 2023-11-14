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النخالة يصدم كيان العدو : قد نخرج من صفقة الأسرى

منذ ساعة واحدة
النخالة يصدم كيان العدو : قد نخرج من صفقة الأسرى

وطنا اليوم:قال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيان اليوم الثلاثاء إن أسلوب المفاوضات بشأن الرهائن الإسرائيليين قد يدفع الحركة للانسحاب من أي اتفاق.
وأضاف أن الحركة قد تحتفظ بالرهائن الذين تحتجزهم “لظروف أفضل”.
وأردف “طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا وردود فعله من المحتمل أن تدفع حركة الجهاد لأن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الاعلام، وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل”.
وقبل أيام، نشرت سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، فيديو للأسيرة حنا كاستير والأسير ياغيل يعقوب. وأكد حينها الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة، استعدادهم للإفراج عن الأسيرين “لأسباب إنسانية وصحية”.
في غضون ذلك، تظاهر أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزّة في مدينة “تل أبيب”، اليوم الثلاثاء، حاملين صور أبنائهم.
وصعّد أهالي الأسرى الإسرائيليين ضغوطهم على حكومة بنيامين نتنياهو، على وقع تضارب المعلومات بشأن صفقة تبادل مُحتملة مع حركة “حماس” بوساطةٍ مصرية وقطرية وبدفعٍ أميركي.
وفي هذا السياق، قال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات الرهائن في غزة لـ”رويترز”، إنّ حركة حماس علّقت، المفاوضات بشأن الأسرى بسبب ما تقوم به “إسرائيل” تجاه مستشفى الشفاء.
وأمس، أعلن أبو عبيدة أنّ العدوان الإسرائيلي يعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين إلى الخطر، معلناً موت الأسيرة المجندة، فاؤول أزاي مارك أسياني، التي قُتلت في إثر قصف إسرائيلي بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، أنّ عائلات الأسرى أكّدوا خلال اجتماعهم مع لجنة الكنيست، أنّه “لا يمكننا السماح بتركهم يواجهون الموت للمرة الثانية


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