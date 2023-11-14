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الحوثيون: سنستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

منذ ساعتين
الحوثيون: سنستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

وطنا اليوم:تعهد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء بمواصلة الهجمات على إسرائيل، قائلا إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وقال “عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية”.
جاء ذلك في أول خطاب متلفز منذ إعلان الحوثيين شن هجمات على إسرائيل، بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة.
وقال الحوثي: “الإخوة في القوة الصاروخية والطيران المسير نفذوا عمليات ضربت أهدافا للعدو الإسرائيلي كان آخرها عملية يوم أمس (الاثنين)”.
وأضاف: “سيستمر تخطيطنا لعمليات إضافية في كل ما يمكن أن نناله من أهداف صهيونية في فلسطين أو في غير فلسطين، ولن نتوانى عن فعل ذلك”.
وهدد زعيم الحوثيين باستهداف المصالح البحرية لتل أبيب قائلا: “سنظفر بسفن العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر وسننكل بهم، وفي أي مستوى تناله أيدينا لن نتردد في استهدافه وليعرف بهذا كل العالم”.
وتحدث الحوثي أنه “منذ بداية الأحداث في فلسطين وصلتنا رسائل التهديد والترغيب من الجانب الأمريكي، وكلها لم نكترث لها”.
وفي 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جماعة الحوثي للمرة الأولى استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيرات، أعقبها الكشف عن أكثر من عملية أخرى.


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