بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار

منذ ساعتين
إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الثلاثاء، اعتداءات جديدة على مياه قناة الملك عبدالله في مناطق وقاص والفضيين والعرامشة بلواء الأغوار الشمالية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، بالتعاون مع شرطة غرب اربد والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمراراً لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت أن الحملة أسفرت عن إزالة مواسير و”برابيش” بأقطار وأطوال مختلفة مدفونة بأرض الطريق الزراعي للقناة تستخدم لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري وحدات زراعية لها أجهزة ري ضمن المشروع الزراعي، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:37

سيناريوهات متشابهه

20:42

مهرجان خطابي عشائري في معان دعما لأهالي غزة

20:32

القسام: أجهزنا على 9 جنود واستهدفنا دبابات وآليات للاحتلال بغزة

20:26

النخالة يصدم كيان العدو : قد نخرج من صفقة الأسرى

20:01

الحوثيون: سنستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

19:56

الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة الله

19:53

نتنياهو يحذر: أمريكا والغرب في خطر إن لم ننتصر على حماس

19:39

كوهين: غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة

19:35

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ150 مليون دينار

19:31

سلطة البترا: خطة لتنظيم وأتمتة الزيارات للموقع الأثري

19:01

تساقط كثيف لحبات البرد في مناطق بالعاصمة عمان

18:58

صافرات الإنذار تدوي.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب بوابل من الصواريخ

وفيات
الحاجة فاطمة عواد الرواشدة/ أم محمد في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-11-2023وفيات الإثنين 13-11-2023وفيات الأحد 12-11-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجايا