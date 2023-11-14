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كوهين: غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة

منذ ساعتين
كوهين: غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس الأمم المتحدة

وطنا اليوم:هاجم وزير خارجية كيان الاحتلال ايلي كوهين الثلاثاء أن الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش.
وقال كوهين ان غوتيريش لا يستحق أن يكون على رأس المنظمة الأممية.
وأضاف كوهين خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في جنيف : “لا يستحق غوتيريش أن يكون على رأس الأمم المتحدة. لم يشجع غوتيريش أي عملية سلام في المنطقة… غوتيريش، على غرار كل الأمم الحرة، ينبغي أن يقول بوضوح وبصوت عال: حرروا غزة من حماس”


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