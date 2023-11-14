صافرات الإنذار تدوي.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب بوابل من الصواريخ

وطنا اليوم:سمع دوي انفجارين في تل أبيب، وصفارات الانذار في تل ابيب ومستوطنات بحولون وبات يام.

“إصابة مستوطنين”

‏وأعلن جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، إصابة مستوطن بجراح جرّاء سقوط صاروخ في تل أبيب.

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” بإصابة مستوطنين اثنين بجروح أحدهما إصابته حرجة في تل أبيب، جراء قصف صاروخي أطلق من قطاع غزة.

ففي حين، نقلت وسائل إعلام عبرية نقل المصابين إلى مستشفى وولفسون في تل أبيب.

وفي وقت سابق سمعت صفارات الإنذار تدوي في العين الثالثة جنوب غلاف غزة بعد إطلاق دفعة صواريخ من القطاع.

وأعلنت كتائب القسام قصف “تل أبيب” برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين في فلسطين.

وقالت شرطة الاحتلال إنها تعمل في هذه الأثناء في تل أبيب للعثور على مواقع سقوط صواريخ لإزالة الخطر عن المستوطنين، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة لا يوجد إصابات أو أضرار.

ودعت شرطة الاحتلال المستوطنين إلى البقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وتجنب الوصول الى المكان وعدم الاقتراب أو لمس بقايا الصواريخ التي قد تحتوي على متفجرات.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية