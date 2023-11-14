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مشهد مبهج :أطفال غزة منع الاحتلال عنهم الماء وسقاهم الله المطر

منذ ساعتين
مشهد مبهج :أطفال غزة منع الاحتلال عنهم الماء وسقاهم الله المطر

وطنا اليوم:شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة، الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي وقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود بشكل كامل، ما مثل بشرى سارة لآلاف العطشى في القطاع، الذين اضطروا إلى شرب مياه البحر خلال الأيام الماضية، ومفاقمة لمعاناة آلاف النازحين الذين فقدوا خيامهم جراء آثار المياه، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية مع اقتراب موجات البرد الشديد.
ووثق مقطع مصور، الثلاثاء، لحظات مبهجة لطفل فلسطيني في قطاع غزة وهو يملأ دلوا من ماء المطر خلال هطول الأمطار في وقت سابق اليوم.
وفي المقطع المتداول، يظهر الطفل مبتلا بالماء وفي يديه دلو يملؤه من مياه الأمطار قائلا: “الله سقانا يا جماعة من ماء المطر، الله عرف أنه نحن نعاني فنزللنا الماء من عنده”.
وقال فرحا: “الميه حلوة يا جماعة”.
وفي مقطع آخر، يظهر طفل وهو يحمل كأسا فارغة في محاولة لملئه من مياه الأمطار، في ظل أزمة عطش غير مسبوقة في القطاع بسبب قطع الاحتلال خطوط المياه الرئيسية واستهدافه للخزانات في مختلف المناطق.
وشهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة هطول أمطار غزيرة في ظل تواصل العدوان، وسط تحذيرات من أزمة إنسانية مع اقتراب موجات البرد الشديد.
ويشهد قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تصاعد وحشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي واستهدافه المستشفيات والأحياء السكنية بشكل متعمد، ما أسفر عن مجازر مروعة في حق المدنيين.
ولليوم التاسع والثلاثين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة؛ في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11240 شهيدا؛ بينهم 4630 طفلا و3130 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ28 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

 


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