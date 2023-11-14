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4,5 مليار دينار الدخل السياحي للأردن في 10 أشهر

منذ 17 ثانية
4,5 مليار دينار الدخل السياحي للأردن في 10 أشهر

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر تشرين الأول من عام 2023 نمواً نسبته 11.7%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 435.9 مليون دينار (614.8 مليون دولار).
أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، فقد أظهرت البيانات ان الدخل السياحي حقق ارتفاعاً بنسبة 34.7% بتسجيله لما قيمته 4,561.7 مليون دينار (6,433.9 مليون دولار)، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5,560.1 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 34.1%، جاء ذلك نتيجة لارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 4,656.9 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 31.8%، في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 903.2 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 47.4%.
وفي ذات الوقت، تشیر البيانات الى ارتفاع الانفاق السياحي في الخارج خلال شهر تشرين الأول من عام 2023 بما نسبته 12.7%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، ليبلغ 96.8 مليون دينار (136.5 مليون دولار).
أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، فقد حقق الانفاق السياحي في الخارج ارتفاعاً بنسبة 30.9% وتسجيله لما قيمته 1,152.3 مليون دينار (1,625.2 مليون دولار)


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