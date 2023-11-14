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ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في الزرقاء

منذ ساعة واحدة
ضبط اعتداءات كبيرة على خط مياه ناقل في الزرقاء

وطنا اليوم:أسفرت حملة نفذتها كوادر وحدة التخطيط والجودة وإدارة خدمات الزبائن ومديرية التشغيل والصيانة /إدارة مياه الزرقاء في شركة مياه الاردن مياهنا بإسناد من مديرية الامن العام بمركز امن مدينة الشرق، عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط ناقلة رئيسية قطر 600 ملم في منطقة الطافح بالحلابات تعتدي على حقوق المواطنين المائية وتزود مزارع مخالفة.
وكما تم ضبط عدادات لمصانع تستخدم بطريقة غير مشروعة حيث تم فصل الاعتداءات، وتقدير كميات المياه المسحوبة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين


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