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استشهاد 40 مريضا بمجمع الشفاء بسبب نقص المستلزمات الطبية

منذ ساعة واحدة
استشهاد 40 مريضا بمجمع الشفاء بسبب نقص المستلزمات الطبية

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، الثلاثاء، إنهم فقدوا في المستشفى 40 شخصا، منهم 3 أطفال، بسبب نقص المستلزمات الطبية في المجمع.
وأضاف القدرة، أنه لا يوجد أي أحد يستطيع مغادرة مجمع الشفاء الطبي، بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن مستشفيات جنوب القطاع ستخرج عن الخدمة خلال 48 ساعة.
وأوضح القدرة، أنه لا يمكن لمستشفيات جنوب القطاع استيعاب مرضى وجرحى مجمع الشفاء، وهم بحاجة لخروجهم إلى مصر


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