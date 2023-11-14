عاجل الحكومة: توقيف شبان خططوا للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، إن هناك عددًا محدودًا من الأشخاص جرى توقيفهم خلال الأيام الماضية، بسبب التخطيط والدعوات للمرابطة داخل مسجد أبو عبيدة عامر بن الجراح في منطقة الأغوار.

وأضاف المبيضين، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “يوم جديد” على شاشة التلفزيون الأردني، أن هذا الأمر غير مقبول نظرا لخصوصية هذه المنطقة الحدودية أمنيا، وتأثير هذه الدعوات على السلم الوطني والمجتمعي.

وأردف: “نأسف أن يزج بهؤلاء الشباب إلى دعوات للتظاهر في أماكن حدودية لها حساسية أمنية، وقد تؤثر على سلامتهم وأرواحهم”.

وأوضح أن نحو 25 شخصا جرى توقيفهم منذ بداية الوقفات التضامنية، بسبب الاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، “ولا علاقة لهم بالمسيرات”.

وأكد أن “علينا أن نكون حريصين على أبنائنا ومنسجمين مع قيادتنا وحكومتنا حتى لا نحرف بوصلتنا عن الحفاظ على سلامة وأمن وطننا والدفاع عن قضيتنا المركزية وهي القضية الفلسطينية”.

وأعاد المبيضين التأكيد أن الحكومة حذرت مرارًا وتكرارًا من التظاهر في المناطق الحدودية والأغوار، والتي تطبق فيها قواعد الاشتباك