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نفاع: التقديم للمنح الدراسية الهنغارية يبدأ الاربعاء

منذ ثانيتين
نفاع: التقديم للمنح الدراسية الهنغارية يبدأ الاربعاء

وطنا اليوم:أعلن المهندس زيد نفاع القنصل الفخري الاردني لدى هنغاريا ان التقديم والتسجيل على المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهنغارية للطلبة الاردنيين سيبداً غدا الاربعاء 15 – 11 – 2023.
وذكر نفاع الاهالي وطلبة التوجيهي الحاليين على مقاعد الدراسة بان التقديم سيستمر اعتبارا من يوم غد ١١/١٥ وحتى ١/١٥ العام القادم 2024.
ونبه نفاع الاهالي وطلبة التوجيهي الحاليين إلى ان التقديم يبدأ غدا وهم على مقاعد الدراسة وليس كما يعتقد البعض بان التقديم يكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والحصول على النتائج او الشهادات.
وشدد نفاع على انه ايضا يحق لخريجي التوجيهي من الاعوام السابقة التقدم للحصول على البعثات الدراسية وليس فقط الخريجين الجدد


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