الحكومة تحدد موقفها من قرار النواب بمراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ان قانونية النواب تجتمع حاليا لبدء مراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي.

من جانبه، أوضح وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين حول طلب الصفدي اللجنة القانونية بمراجعة الاتفاقيات الموقعة مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال المبيضين في تصريات إذاعية الثلاثاء، إن مجلس النواب يعبر عن إرادة الشعب والأمر يتناسب بشكل متوازٍ مع موقف الملك والحكومة ومن حق النواب أن يأخذوا مواقفهم ولا يمكن للبرلمان أن ينفصل عن الشارع ومن حق الحكومة أن تحدد المصالح والأولويات.

وأضاف إن دعم الموقف الأردني الذي يقوده جلالة الملك وولي العهد وجميع المؤسسات العامة والخاصة الى جانبها الاعلام المهني والداعم للقضايا الوطنية والقضية الفلسطينية بشكل عام وغزة بشكل خاص، مشيرا الى ان مشاعر الاردنيين تتوحد دائما فيما يخص قضية الفلسطينيين التي أكد جلالة الملك أنها “قضية الهاشميين” وذلك نلمسه في كل حدث أو أزمة تمر بها المنطقة .

وشدد على أن هذا الموضوع يحتاج الى قدرة المجلس على أن يتخذ قراره وأن يحوله الى الحكومة ليصبح نافذا فيما بعد.

يذكر أن رئيس مجلس النواب قد دعا الإثنين، اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، من أجل تقديمها للحكومة، وهو ما صوت عليه المجلس بالموافقة بالإجماع