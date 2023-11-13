الناطق باسم جيش الاحتلال يتحدى أبو عبيدة بـ المثلث الاخضر

وطنا اليوم:قلد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الاثنين، المقاومة في قطاع غزة.

وهدد الناطق باسم الاحتلال، عبر مقطع فيديو، بالمثلث الأخضر، وذلك كون المقاومة تستخدم اللون الأحمر في فيديوهاتها.

وجاء في نهاية فيديو أدرعي “مثلثنا أقوى من مثلثك يا أبو عبيدة” في إشارة إلى الناطق العسكري باسم كتائب القسام.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، فيديو على حسابه في منصة أكس، الأحد، يظهر ضرب قوات إسرائيلية لأهداف داخل قطاع غزة، الأمر الذي طرح تساؤلات عن ماهيته ورمزيته، خاصة بعد استخدام حماس له أيضا.

ويظهر في الفيديو “مثلث أحمر مقلوب” كإشارة إلى الأهداف التي سيتم ضربها من قبل الجيش الإسرائيلي، وهو رمز لطالما استخدمته حماس في جميع فيديوهاتها التي ينتجها “الإعلام العسكري” التابع لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح المسلح لحماس.

ما هو المثلث الأحمر المقلوب؟

ويستخدم المثلث الأحمر المقلوب كرمز للإشارة إلى الأهداف في الفيديوهات الدعائية لحماس، ويعتبر البعض أن العلامة الحمراء هي إشارة إلى العلم الفلسطيني، الذي يحتوي على مثلث أحمر، وفقا لموقع “knowyourmeme”.

وأشار الموقع إلى أن “بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يستغلونه في منشوراتهم، وأصبح رمزا لمعاداة دولة الاحتلال ودعم لفلسطين.