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إجلاء 69 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

منذ 23 ثانية
إجلاء 69 مواطنا أردنيا من المقيمين في غزة

وطنا اليوم:قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د. سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، مستمرة في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، لإجلائهم بأسرع وقت ممكن.
وأوضح القضاة بأنه تجري الآن عملية إجلاء ل 69 مواطناً أردنياً من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة والذين سمح لهم بالمغادرة هذا اليوم من خلال معبر رفح، وأن فريق السفارة الأردنية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والمتواجد أمام معبر رفح يقوم الآن باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، والعمل على تأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، منوهاً بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ ( 640) شخصاً لغاية هذا اليوم.
وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:
– 00962799562903- 00962799562471- 00962799562193
أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- op.ctr@fm.gov.jo


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