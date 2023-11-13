بيان صادر عن عموم عشائر المعايعة المسيحية

وطنا اليوم:تؤكد وتعلن عموم عشائر المعايعة المسيحية في محافظة مأدبا والمهجر

وقوفها خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ودعمه المطلق

لمواقفه الدائمة والثابتة والحاسمة والمشرفة حيال قضيتنا المركزية القضيه

الفلسطينية والقدس وحق الشعب الفلسطيني بنيل حقوقة كاملة ضمن سلام

دائم وعادل وشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات

الشرعية الدولية تلك المواقف التاريخية الراسخة التي تمثل كافة الاردنيين

من شتى الأصول والمنابت في رفض وادانة عدوان الاحتلال الاسرائيلي

ونؤكد أننا كنا وما زلنا وسنبقى على العهد خلف القياده الهاشمية الحكيمة في على غزة هاشم غزة العز والشرف والبطولة وعلى اهلنا في الضفة الغربية

ما يقوم به جلالة الملك المعظم من جهد كبير على مختلف الاصعدة وفي

كافة المناسبات والمحافل العربية والإقليمية والعالمية في سبيل وقف ما

تتعرض له غزة من إبادة وتدمير ممنهج ومحاولات التهجير القسري

مؤكدين على أهمية الوصاية الهاشمية للحفاظ على المقدسات الاسلامية للفلسطينيين والتي رفضها الأردن رسميا وشعبيا

يعني أمن واستقرار المنطقة. إن امن الاردن واستقراره ووحدة شعبه خلف القيادة الهاشميه وثبات مواقفه والمسيحية.

ان موقف عشائر المعايعة المسيحية في مادبا والمهجر من ما يجري في غزة

والأراضي الفلسطينية المحتلة ثابت كبقية العشائر الاردنيه التي ما كانت يوما

الا في صف الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمه، مدافعين عن حقوق الشعب

الفلسطيني، مستذكرين نضال الأباء الأجداد في الدفاع عن ثرى فلسطين.

حمى الله الأردن وطنا وشعبا وملكا ورحم الله شهدائنا وشهداء اهلنا في الضفة

الغربية وغزة الذين ارتقوا من اجل نضالهم وتحررهم من عدوان الاحتلال الذي خرق كافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية في ظل صمت دولي تام

ونؤكد حق الشعب الفلسطيني بنيل الاستقلال والحقوق ضمن حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حفظ الله الأردن عزيزا شامخا آمنا مستقرا نهضوياً يسير على طريق الحداثة والتطور بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه

وعضدة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم.