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مقتل مستوطن ثالث بصاروخ أطلق من لبنان

منذ 3 ساعات
مقتل مستوطن ثالث بصاروخ أطلق من لبنان

وطنا اليوم:أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مقتل المستوطن الذي اصيب بصاروخ مضاد للدبابات أطلق على منطقة دوف على الحدود الشمالية من لبنان.
وهو المستوطن الثالث الذي يقتل بنيران حزب الله على الحدود اللبنانية منذ بداية العدوان على غزة
وينفذ حزب الله هجمات محدودة نسبياً على إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. لكن مع مقتل ما لا يقل عن 70 من عناصر حزب الله، فضلاً عن عدد من المدنيين اللبنانيين في غارات إسرائيلية، توسعت أساليب حزب الله لتشمل استخدام صواريخ تحمل رؤوسا حربية يتراوح وزنها بين 300 و500 كيلوغرام وطائرات مسيرة انتحارية


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