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القسام تعلن تدمير ناقلة جند غرب غزة

منذ 3 ساعات
القسام تعلن تدمير ناقلة جند غرب غزة

وطنا اليوم:واصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تصديها لقوات الاحتلال الاسرائيلي المتوغلة في غزة.
وأعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تدميرها ناقلة جند لجيش الاحتلال الاسرائيلي غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105” واحتراقها بالكامل.
كما أعلنت كتائب القسام استهدافها دبابتين لجيش الاحتلال بقذيفة “الياسين105” وقذيفة “تاندوم” غرب مدينة غزة.
واستهدفت 4 آليات في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف “الياسين105”


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