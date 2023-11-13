جبهة الشمال أكثر سخونة .. سكان البلدات القريبة من لبنان بالملاجئ

وطنا اليوم:استهدف القصف المدفي الاسرائيلي محيط بلدتي علما الشعب والضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان البلدات القريبة من الحدود مع لبنان التزام الملاجئ حتى إشعار آخر.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 18 قذيفة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة بالجليل الأعلى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق قذائف هاون، وتبادل لإطلاق النار في منطقة مرغليوت بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن صاروخا مضادا للدروع سقط قبل قليل في نطوعا بالقطاع الأوسط بالجليل الأعلى، وأكد أن الجيش رد على مصادر إطلاق النار بقصف مدفعي.

وكان مسؤول إسرائيلي أكد لإذاعة الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع على نطوعا بالقطاع الأوسط.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف قوة مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ، مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة جراء ذلك.

من جانبه، قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده إن حرب إسرائيل على غزة اتسعت، وإن حزب الله اللبناني بات منخرطا فيها.

وأضاف أن هناك احتمالا لتوسع حرب إسرائيل على غزة ونحن مستعدون لجميع الاحتمالات.