عاجل إقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي اتهمت شرطة لندن بالانحياز للفلسطينيين

وطنا اليوم:تم اليوم إقالة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان من منصبها والمعروفة بتشددها الصهيونى وكرهها للعرب والمسلمين على خلفية انتقادها مواقف الشرطة إزاء التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين

وقالت إن عناصر الشرطة “يفاضلون” عندما يتعلق الأمر بالتظاهرات واعتبرت أنهم تجاهلوا “الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين” خلال مسيرات احتجاج على الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس”، حيث تلقف تصريحاتها الجناح اليميني لحزب المحافظين الحاكم، بعدما وصفت المسيرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة بأنها “مسيرات كراهية” عقب أيام على قولها إن العيش بلا مأوى هو “خيار لنمط عيش”.

ومساء يوم أمس الأحد، ضاعفت برافرمان من دعواتها لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.

وفي سلسلة من المنشورات على موقع X، قالت إنه “من الضروري اتخاذ المزيد من الإجراءات” ضد الاحتجاجات، التي أدت إلى “تلوث شوارع لندن… بالكراهية والعنف ومعاداة السامية”.

وذكرت الشرطة أن المسيرة المؤيدة للفلسطينيين لا تتوافر فيها الشروط التي تجيز طلبا حكوميا بمنع تنظيمها.

وكان اخر مقترح منها طرد اللاجيين المسلمين من بريطانيا وتوزيعهم على دول اخرى.