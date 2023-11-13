مظاهرة ضخمة في تورنتو بكندا دعما لغزة شارك فيها السكان الأصليون

وطنا اليوم:تتواصل التظاهرات المتضامنة مع محنة قطاع غزة في مدن العالم، حيث خرج الآلاف في مدينة تورنتو بكندا دعما لأهل غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاركة السكان الأصليين في كندا في التظاهرات.

وتجمع قرابة 25 ألف شخص أمام مبنى القنصلية الأمريكية في تورنتو، مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة.

وأطلق المتظاهرون هتافات تدعو لرفع الحصار عن غزة، ووقف إطلاق النار على الفور، منتقدين موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما يجري في القطاع.

كما اتهم المتظاهرون رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وبايدن، بـ”الشراكة في الإبادة الجماعية بغزة” و”دعم الإرهاب”.

وكان حوالي مليون متظاهر خرجوا في لندن، السبت، تضامنا مع غزة مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وجابت المظاهرة شوارع وجسور العاصمة لندن، مع رفع أعلام فلسطين، ولافتات وشعارات تندد بالعدوان الوحشي على قطاع غزة.

والأحد تظاهر الآلاف في مدينة جنيف السويسرية؛ تضامنا مع الفلسطينيين، ورفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المشاركون في المسيرة حكومة سويسرا بوقف التعاون وتقديم الدعم للاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب مجازر وحشية في قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

وتجمع المتظاهرون في ساحة “بارك دي كروبيت”، وساروا إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، ولافتة كبيرة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

ولليوم الـ38، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة، خلّف 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و 609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد