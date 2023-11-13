الاحتلال يُعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، مقتل جنديين وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة يوم أمس الأحد ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 45 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش في بيان “قتل جنديان وأصيب آخر من وحدة الكلاب المختصة بالبحث عن الرهائن، بجروح خطيرة”.

ووفق البيان فإن “القتيلان هما: “الرائد يساكر ناتان (28 عاما)، من مكريت ملاخي، ضابط في لواء الكوماندوز، والرقيب إيتاي شوهام (21 عاما)، من روش هعين، مقاتل في لواء المغوار”.

وأوضح البيان أن كلاهما “سقط في معركة شمال قطاع غزة مساء أمس الأحد”.

وتخوض قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.

ولليوم الـ38، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و180 شهيدا، بينهم 4 آلاف و609 أطفال، و3 آلاف و100 امرأة، فضلا عن 28 ألفا و200 مصاب، 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأحد.

بينما قتلت “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 242 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب الحركة في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.​​​​​​​