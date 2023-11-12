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المستشفى الميداني الأردني في غزة: استقبلنا الأحد 163 حالة

منذ 18 دقيقة
المستشفى الميداني الأردني في غزة: استقبلنا الأحد 163 حالة

وطنا اليوم:ذكر قائد قوة المستشفى الميداني العسكري الأردني في قطاع غزة/ 76 العقيد الركن ثائر الخطيب أن المستشفى استقبل اليوم الأحد، 163 حالة.
وبين العقيد الركن الخطيب أن المستشفى تعامل خلال الأسبوع الأخير (5 – 11 تشرين الثاني 2023) مع 817 حالة، تنوعت ما بين مراجعات وإصابات حرب (مباشرة وغير مباشرة)، بسبب أعمال القصف في القطاع.
وفيما يتعلق بصورة متداولة لأحد منافذ المستشفى المغلقة، بين العقيد الركن الخطيب أن هذه البوابة غير مستخدمة حالياً، وأن بوابات المستشفى الأخرى مفتوحة لتلقي العلاج.
ولفت قائد قوة المستشفى إلى أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبتوجيه من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، تمكنت فجر اليوم الأحد، وللمرة الثانية من تزويد المستشفى بالإمدادات الطبية عبر إنزال مظلي، لرفد المستشفى ببعض الأدوية والمستلزمات الطبية


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