مجمع الشفاء يطلق النداء الأخير .. الكلاب الضالة بدأت تنهش جثث الشهداء

وطنا اليوم:أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور يوسف أبو الريش، أن مجمع الشفاء الطبي أصبح الآن محاصرا بشكل كامل، ولا أحد يستطيع حتى التحرّك داخل المستشفى، حيث أن المسيّرات تقوم بقنص أي شخص يتحرّك، وقد تعرّضت طواقم صحية لاصابات نتيجة محاولتهم التحرّك داخل المستشفى.

وأضاف أبو الريش في مداخلة عبر شاشة الجزيرة أن “رائحة الموت تنبعث في كلّ مكان خاصة بعد تحلل عشرات الجثث الملقاة في ساحة المستشفى ودخول بعض الكلاب الضالة التي تنهش بعض الجثث، بالاضافة إلى أكوام النفايات الطبية التي بدأت تتعفن داخل المستشفى لعدم قدرتنا على نقلها للخارج. انعدام الماء والكهرباء الذي تسبب بتوقف كافة الخدمات”.

وقال أبو الريش إن قوات الاحتلال جددت قصفها مجمع الشفاء الطبي بعد تدمير قسم أمراض القلب، كما قام أيضا باستهدف بئر الماء ومحطة الأوكسجين.

ولفت إلى أن المرضى يموتون أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحرك ساكنا، مبيّنا أن الأمل الوحيد لإنقاذ الجرحى هو إدخال الوقود أو إجلاؤهم