بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

غزة تنقطع عن العالم وتخرج عن الخدمة الخميس المقبل

منذ ساعتين
غزة تنقطع عن العالم وتخرج عن الخدمة الخميس المقبل

وطنا اليوم:قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، الأحد، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل عن قطاع غزة الخميس المقبل.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن الانقطاع سببه نفاد الوقود.
وتعرضت خدمات الإنترنت والاتصالات للانقطاع مرتين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول 2023.
وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض لمرتين، وأصبح الاتصال مستحيلا بأحبائهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:40

وزيرة النقل تلتقي ممثلي لمالكي حافلات النقل العمومية والنقل المدرسي

16:38

بحث التعاون المشترك بين تجارة الاردن وإدارتي السير والترخيص

16:35

الحكومة : التوقيفات لا علاقة لها بالمسيرات

16:22

بنك ABC الإسلامي يعلن عن أرباح صافية بقيمة 35.1 مليون دولار أمريكي

16:20

بالفيديو .. حشود في الوقفة التي دعت لها الأحزاب الوسطية

16:16

انطلاق المؤتمر11 للبحث العلمي بالتعاون بين الجمعية الاردنية للبحث العلمي وعمان الاهلية

16:05

مجمع الشفاء يطلق النداء الأخير .. الكلاب الضالة بدأت تنهش جثث الشهداء

15:49

وفاة شاب دهسا على الطريق الصحراوي

15:41

تل أبيب تتكبد 600 مليون دولار أسبوعيا بسبب نقص العمالة

15:23

مفتي عام المملكة يؤدي القسم القانوني أمام الخصاونة

15:20

الفايز: ألم يحن الوقت لقادة الغرب أن يقولوا لإسرائيل كفى

14:54

عضو كنيست يطالب بترحيل أهالي غزة إلى إسكتلندا

وفيات
وفيات الأحد 12-11-2023الدكتورة دهمه الحجايا تنعى النائب السابق الشيخ بخيت الحجاياوفيات الجمعة 10-11-2023وفيات الخميس 9-11-2023وفيات الأربعاء 8-11-2023