غزة تنقطع عن العالم وتخرج عن الخدمة الخميس المقبل

وطنا اليوم:قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني إسحق سدر، الأحد، إن خدمة الاتصالات والإنترنت ستتوقف بالكامل عن قطاع غزة الخميس المقبل.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أن الانقطاع سببه نفاد الوقود.

وتعرضت خدمات الإنترنت والاتصالات للانقطاع مرتين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين أول 2023.

وأدى انقطاع خدمات الهواتف والإنترنت إلى عزل سكان قطاع غزة عن العالم وعن بعضهم البعض لمرتين، وأصبح الاتصال مستحيلا بأحبائهم أو بسيارات الإسعاف أو الزملاء في أماكن أخرى.