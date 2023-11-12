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عضو كنيست يطالب بترحيل أهالي غزة إلى إسكتلندا

منذ 3 ثواني
عضو كنيست يطالب بترحيل أهالي غزة إلى إسكتلندا

وطنا اليوم:طالب عضو الكنيست نسيم فاتوري من حزب الليكود اليميني في تل أبيب “بترحيل اهالي غزة إلى البلدان المستعدة لاستقبالهم.
وقال في حال أبدى رئيس وزراء إسكتلندا استعداده لاستقبال أهل غزة “فلنأخذهم، ونفتح ميناء غزة، ونجلب السفن، وننقلهم”، مطالبا بنقلهم لعدةدول أوروبية
وجاءت هذه المطالبات خشية تل أبيب من المقاومة الفلسطينية، حيث قال عضو الكنيست ” نحن من السذاجة بعض الشيء الاعتقاد بأننا إذا قضينا على حماس فلن تكون هناك حماس جديدة غدًا”.
وأضاف أنه لا يمكن للكيان أن يوجد على الأرض إذا كان أحد من حماس يعيش في مكان ما.
ففي حين، تشهد عدة محاور بالقطاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ37 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية واستهداف من المستشفيات بسلسلة من الغارات، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود


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