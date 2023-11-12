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قتيل جراء إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان على ثكنة شمال فلسطين

منذ 14 دقيقة
قتيل جراء إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان على ثكنة شمال فلسطين

وطنا اليوم:نقلت وسائل إعلام عبرية، إن سلطات الاحتلال طلبت من المستوطنين في المستوطنات الحدودية مع لبنان، التزام الملاجئ.
وأوردت وسائل الإعلام العبرية إن الطلب من المستوطنين بالتزام الملاجئ جاء حتى إشعار آخر.
ويأتي ذلك عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان استهدف إحدى المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة، وتحديدا عند المنطقة الحدودية مع لبنان، وقتل على إثره مسنوطن واصيب 5
وقالت وسائل إعلام عبرية: إن النيران اشتعال النيران في عدد من المركبات بمنطقة دوفيف بالجليل الأعلى إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع، ما تسبب بإصابة 6 مستوطنين قتل أحدهم لاحقا
وردت قوات الاحتلال بقصف بالقذائف الفوسفورية على محيط بلدة يارون جنوبا، كما شنت قصفا استهدف محيط بلدة بليدا ورميش في جنوبي لبنان.
وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين اشتباكات وقصفا متبادلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، تزامنا مع عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة


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