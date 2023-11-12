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وزير الأوقاف : الاحتلال يفرض حصارا شديدا على الأقصى

منذ 3 ثواني
وزير الأوقاف : الاحتلال يفرض حصارا شديدا على الأقصى

وطنا اليوم:تفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا مطبقا وشديدا، وتغلق الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى منذ 7 تشرين الأول 2023، وفقا لوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.
وقال الخلايلة، الأحد، خلال اجتماع مع لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، إنّ هناك تناقصا في أعداد المصلين في المسجد الأقصى، حيث وصلت الأعداد إلى 10% مقارنة بالأعداد ما قبل 7 تشرين الأول 2023.
وأضاف أنه يؤدي صلاة الجمعة أعداد قليلة أي قرابة 5 آلاف مصلِ بعد أن كان يؤديها أكثر من 50 ألف مصلِ، وباقي الصلوات مثل الفجر من 5 آلاف مصل وصل عددهم إلى ما يقارب 200 مصلِ، وبعض الصلوات لا يتجاوز فيها الحضور 120 مصلِ نتيجة الحصار.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعتدي على الحراس والعاملين في المسجد الأقصى


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