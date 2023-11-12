ارتفاع معدل التضخم في الأردن 2.21% في 10 أشهر

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” لشهر تشرين أول من عام 2023 والذي رصد ارتفاعاً في أسعار المستهلك نسبته 1.36% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.

أما على المستوى التراكمي فقد شهد الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من هذا العام ارتفاعاً نسبتة 2.21% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 109.78 مقابل 108.31 لنفس الشهر من عام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2023 ما مقداره 109.78 مقابل 109.70 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر العشرة الأولى من عام 2023 ما مقداره 108.88 مقابل 106.53 لنفس الفترة من عام 2022.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 بشكل رئيسي “مجموعة الأمتعة الشخصية” بنسبة 7.71%، و”التبغ والسجائر” بنسبة 5.17%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 3.87%، و”الايجارات” بنسبة 3.25%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 2.93%. في حين ساهم في الانخفاض مجموعة “الملابس” بنسبة (3.12%)، و”الوقود والانارة” بنسبة (1.77%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.38%)، و “المشروبات والمرطبات” بنسبة (0.61%).

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر تشرين أول من عام 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 3.13%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 2.72%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 0.43%، و”النقل” بنسبة 0.42%، و”الوقود والانارة” بنسبة 0.33%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للعشرة أشهر الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي “لمجموعة الوقود والإنارة” بنسبة 7.85%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 6.24%، و”الثقافة والترفيه” بنسبة 5.51%، و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة 4.95%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 4.58%