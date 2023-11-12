هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تحذر الأردنيين

وطنا اليوم:حذرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنيين من التعامل مع المكالمات الدولية مجهولة المصدر والمكالمات الواردة عبر تطبيقات الهواتف الخلوية.

ودعت الهيئة في منشور لها عبر حسابها على منصة “إكس”، إلى تجنب فتح أي رابط مرفق يرد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من مصدر غير معروف.

وأكدت على ضرورة توخي الحيطة والحذر في التعامل مع المكالمات الدولية مجهولة المصدر والمكالمات الواردة عبر تطبيقات الهواتف الخلوية التي قد تكون ذات طابع احتيالي.

“واتساب”

وفي سياق متصل، حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام من مشاركة رمز التحقق الخاص بتطبيق التراسل الفوري “واتساب”.

وقال مدير الوحدة الرائد أنس العجارمة إن الجرائم الإلكترونية نشرت خلال الأسبوع الماضي العديد من الرسائل التوعوية، تؤكد ضرورة عدم التعاطي مع أي رسائل احتيالية تصلهم، وعدم مشاركة أي رموز تأكيد الهوية الشخصية و(One Time Password).

وأضاف أن الأسلوب يبدأ من تلقي شخص رسالة من آخر لإضافته إلى مجموعة، ولدى تلقي الأول الرمز يرسله للطرف الثاني، وبمجرد تلقي الأخير الرمز يعمل فورا على اختراق “واتساب”.

وتابع: “يعمل المُخترق على إرسال رسالة إلى قائمة الأسماء تفيد معاناة صاحب التطبيق من ضائقة مالية وأنه بحاجة إلى النقود ويطلب تزويده بصورة عن البطاقة الائتمانية أول تنفيذ حوالات مالية