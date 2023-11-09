الاحتلال يعلن مقتل جندي والعثور على جثة أخرى في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مقتل جندي في قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه إلى 36 منذ بدء العملية البرية.

كما أعلن جيش الاحتلال العثور على جثة جندية فقدت آثارها منذ 7 أكتوبر

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 10812، شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا، وإصابة 26905 أشخاص منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 20 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 249 شهيدا، تضاف إلى حصيلة المجازر الإسرائيلية بحق العوائل الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي التي بلغت 1118 مجزرة في قطاع غزة.

وأضاف القدرة، أن الوزارة تلقت 2650 بلاغاً عن مفقودين منهم 1400 طفلا لازالوا تحت الانقاض منذ بدء العدوان.