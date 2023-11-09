البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ هدنة لأربع ساعات اليوم في شمال غزة

وطنا اليوم:قال البيت الأبيض إن إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال غزة.

وأضاف البيت الأبيض أن إسرائيل أبلغت واشنطن أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية في شمال غزة أثناء الهدن التي تبدأ اليوم.

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن تعتقد أن الهدن المؤقتة خطوة في الاتجاه الصحيح، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تهدف لدخول ما لا يقل عن 150 شاحنة مساعدات إنسانية لغزة يوميا.