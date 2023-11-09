الخلايلة يعمم بإقامة صلاة الغائب على شهداء غزة وفلسطين

وطنا اليوم:دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، الخميس، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة، لإقامة صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة، على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

جاء ذلك، في تعميم صادر عن وزير الأوقاف، لمديري مديريات الأوقاف في المملكة