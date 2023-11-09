اشتباكات ضارية بين المقـ.ــاومة الفلسطينية وقوات الاحتـ.ــلال داخل مخيم جنين

وطنا اليوم:تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها منذ مساء أمس الأربعاء.

وقال مصدر إن قوات الاحتلال تشن غارات على مخيم جنين، وأن القناصة اعتلوا أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم.

وأضاف أن جرافات الاحتلال دمرت الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه، فيما أظهر مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفلسطينيين وهم يفجرون عبوة ناسفة بإحدى آليات الاحتلال المتوغلى في مخيم جنين، بينما يشهد المخيم في الأثناء قصفا صاروخيا مكثفا بالطائرات.

وتواصل قوات الاحتلال دفع المزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

وقالت كتائب القسام في جنين: “يخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكا مسلحا بطوليا جنبا إلى جنب مع كافة تشكيلات المقاومة في المخيم”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 8 شهداء وإصابة أكثر من 14 شخصا بينها حالات خطيرة

انفجار محتمل

ويتواصل التصعيد في الضفة في ظل صدور تقارير حكومية في إسرائيل تتحدث عن انفجار محتمل للأوضاع في الضفة.

وأمس الأربعاء، أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص، واعتقل آخرون في اقتحامات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات مع مقاومين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها نحو 2280 فلسطينيا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

وتتزامن هذه الأحداث مع الحرب المدمرة التي يخوضها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 34 يوما قتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصيب 26 ألفا و475 بحسب مصادر رسمية.