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جيش الاحتلال يحذف خبر توقف العمليات البرية في غزة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يحذف خبر توقف العمليات البرية في غزة

وطنا اليوم:حذف جيش الاحتلال الإسرائيلي خبرا نشره عبر موقعه الإلكتروني أعلن فيه توقف العمليات البرية في قطاع غزة، مستبدلا إياه بخبر آخر حول تواصل العمليات في القطاع.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن عبر موقعه الرسمي تعليق عملياته البرية في قطاع غزة دون تقديم المزيد من التفاصيل، قبل أن يؤكد مواصلة عملياته البرية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع إدخال الوقود.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10,569 شهيدا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وإصابة 25,959 بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 351 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين


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