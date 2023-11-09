التحوط الاقتصادي: ضرورة ملحة

د. رعد محمود التل

رئيس قسم الاقتصاد

الجامعة الاردنية

تواجه المنطقة اليوم تحديات اقتصادية مختلفه نتيجة لحالة الحرب والازمة المشتعله الناجمة عن العدوان الظالم لدولة الاحتلال على قطاع غزة. ذلك يستدعي محليا التفكير الاستباقي والتحضير الجيد لمواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة نتيجة هذه الازمات.

واحدة من أهم الأساليب التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي هو مفهوم التحوط. والذي يعني التخطيط المسبق للتعامل مع المخاطر والتحديات التي يمكن أن تظهر في المستقبل.

تجربة الأردن خلال جائحة كوفيد-19 اثبتت أهمية تكريس مفهوم التحوط في الخطط والقرارات الاقتصادية.حين تم تعزيز التخزين الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والشعير. هذه الخطوة ساعدت وساهمت في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة.

الأولوية اليوم تقع على كاهل الفريق الاقتصادي في الحكومة بتحديد أولويات التحوط للاقتصاد الاردني خلال الفترة الحالية والذي يتمثل بعدة اوجه اهمها على الاطلاق الاحتياطيات من العملة الاجنبية، المخزون الغذائي، الطاقة واخيرا توقع انخفاض الايرادات النتاج عن انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد (انخفاض العام من استهلاك واستثمار وتراجع الصادرات وعدد السياح).

على صعيد السياسه النقدية، تظهر احتياطيات البنك المركزي احتياطيات تغطي مستوردات المملكة لسبعة شهور القادمة، وبالنسبة لمخزون المملكة الاستراتيجي من القمح فالارقام تشير لمخزون يكفي للمستهلكين لمدة تصل إلى 10 أشهر، اما بالنسبة لمخزون النفط الخام فيتوفر ما يغطي استهلاك المملكة لمدة شهرين فقط.

لرسم ملامح موازنة 2024 في الأردن علينا وضع سيناريوهات مختلفه اولها توقع انخفاض الايرادات وزيادة النفقات الاضطرارية! طبعا نتيجة توقع انخفاض العوائد الناتج عن انخفاض الطلب الكلي في الاقتصاد ، علينا التفكير بصورة شمولية ووضع كل الاحتمالات المتوقعه تحسبًا لاي طارىء. ذلك سيسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في الاردن .

التحوط ليس مهمة محصورة على القطاع العام فقط، بل يشمل أيضًا الافراد والقطاع الخاص. وهو ما يفرض على الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين توجيه جهودهم نحو الاستعداد للمستقبل وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

وجود خطة اقتصادية تحمل جوانب وتوقعات محتملة للتحوط سيكون أداة فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار. فاستراتيجيات التحوط القوية ذات القدرة على التكيف مع التغييرات وتحويل التحديات إلى فرص قادرة ان تحافظ على استمرارية للنمو باصعب الظروف