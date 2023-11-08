طوقان لاذاعة صوت العقبة : موقف جلالة الملك حكيم و شجاع و الاردن قدم عونا وتضحيات خلال 75 عاما للفلسطينيين

وطنا اليوم- في لقاء مع حديث المدينة من صوت العقبة اكد الدكتور المهندس عبد الفتاح طوقان والمقيم في كندا صباح اليوم الاربعاء11-08-2023 ان موقف الملك عبد الله الثاني مما يحدث في غزة والابادة الجماعية لأهلها الصامدين هو موقف ينسجم مع تاريخ الهاشميين والأردن في الدفاع عن الحق الفلسطيني واتي مكملا لمرحلة ساهم فيها الأردن باستقبال المهجرين واللاجئين و من اعوام 1948و 1967و 1982 و1990 وقت حرب الخليج وقدم لهم المعونات الإنسانية ومنحهم الجنسيات والتسهيلات واقتسم معهم لقمة العيش وليس فقط الخبز وكان شعب الاردن خير عونا لهم في الحياة الكريمة واستدامة المعيشة.

واشار طوقان في حديثه ان تلك المشاعرنحو الموقف الملكي الشجاع وتوقيته ليست مشاعر فردية بل تشاركه بها الجالية العربية في كندا بدون استثناء و أيضا كثير من الجاليات العربية في دول العالم و قد اثلج قلبهم الموقف الملكي بسحب السفير الاردني من اسرأئيل.

و اثني طوقان علي كلمة جلالة الملك وصلابة موقفه في قمة السلام بالقاهرة ورسالته الواضحة الي اسرائيل بأن الشعب الفلسطيني و حقه في الحياة لا يقل عن الاسرايئيلي ومن ثم قيام الملك بتوجيه حكومته لاعلام حكومة اسرائيل أن سفيرها ليس مرحبا بعودته( و متجاوزا معاهدة وادي عربه في رساله ضمنية مفهومه سياسيا بأنها تلويح غير مباشر بامكانية الغاؤها في حال تجاوز الظالمون المدي)كما لاح تباعا في شروط اردنية من ابسطها ايقاف العدوان الغادر علي غزة و رفضه تهجير الفلسطينيون الي مصر والاردن وادخال المعونات الطبية والانسانية وضرورة ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية مشددا علي ان اي عدوان علي غزة هو بمثابة عدوان علي اي من القرى والمدن الاردنية.

واضاف الدكتور طوقان ان موقف الملك عبد الله الثاني والحكومة الاردنية والشعب في تلك اللحظة التاريخية من الصراع هو موقف واحد متجانس وشعور بوحدة المصير والهدف واللحمة الوطنية بين ابناء فلسطين والاردن العظيم مؤكدا ان الشعب الفلسطيني لم يقبل ولن يقبل اي مساس بالهاشميين والاردن رافضا لكل اشكال و محاولات حل القضية الفلسطينية علي حساب الاردن . و هو امر مرفوض خصوصا و ان الهاشميون والاردن كانوا دوما مستهدفون خارجيا. ولا زالوا.

و في حديث عن دعم الجاليات العربية في الخارج للمقاومة فقد اشاد بها و بقدراتها التنسيقية وكيف تم انشاْ مجالس حقوقية وبداية حركة المعاطف البيضاْ للاطباء حول العالم لنصرة فلسطين واهل غزة.

و اشار الي حراك دولي تجلي فيبعض منها 29 مظاهرة في 25 مدينة في يوم واحد في المانيا قدر عدد المشاركون بها 700 الف و مظاهرات بريطانيا و فرنسا وكندا و امريكا وكل دول العالم و التي اتت انسانية عفوية و بجهد من الجاليات التي اسهمت في عمل فيديوهات توضح قضية فلسطين وابراز بشاعة و قسوة و همجية الاحتلال و تاريخ الصراع بكل لغات العالم تم توزيعها عبروسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال محاضرات و لقاءات مع نواب و اصحاب قرارات و منظمات مجتمع مدني و احزاب في كل انحاء العالم مما ادى تراجع التأييد لاسرائيل خلال اقل من شهر من نسبة تاييد كانت 91% لتصل الي النصف و تغيير الرؤية لديهم والمطالبات بايقاف الابادة و دعم حق الفلسطينيون اصحاب الارض المحتلة بالدفاع المشروع عن وطنهم و حتى استعاتدته محررا.

البرنامج يبث كل سبت و اربعاء الساعه الحادية عشر صباحا من العقبة و يشرف عليه و يقدمه الصحفيون ابراهيم الفراية و نادية الخضيرات