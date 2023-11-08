هارتس : صورة الحرب في غزة أكثر تعقيدًا من الصورة التي يعرضها نتنياهو

وطنا اليوم – اتهمت وسائل عبرية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه يحاول إظهار صورة مغايرة لواقع المعارك البرية في قطاع غزة.

وكشفت قناة كان عن مقتل 32 جنديا وضابطا في المعارك البرية داخل قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

من جهتها، قال صحيفة هآرتس إن كل المعلومات التي كانت لدى أجهزة الاستخبارات “الإسرائيلية” عن أنفاق حماس في غزة لا تقترب من حجم وتعقيد هذا المشروع على أرض الواقع.

وأضافت أن صورة الحرب الدائرة في غزة أكثر تعقيدًا من الصورة التي يعرضها نتنياهو.

وتمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة بعون الله من تدمير 15 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون.

كما دكّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وخاضوا اشتباكات مع قوات العدو في مختلف محاور القتال.