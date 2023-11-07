قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود جيش الاحتلال

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام أن قائد سلاح الجو الألماني إنغو غيرهارتس وصل إلى تل أبيب حيث تبرع بالدم لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يشنون عدوانا على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني من المدنيين والأطفال.

ووصل غيرهارتس مساء الاثنين إلى تل أبيب في زيارة تضامن.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قائد القوات الجوية الألمانية التقى بوزير الدفاع غالانت وقائد القوات الجوية.

وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن برلين تعتبر أن “كل من يهاجم اليهود في ألمانيا كأنه يهاجمهم جميعا”.

ودعا شولتس في تصريحات صحفية إلى “حماية اليهود في مواجهة الحوادث المعادية للسامية”، على حد قوله.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الثاني والثلاثين على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع إدخال الوقود