بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

استشهاد صحفي فلسطيني و42 من عائلته بغارة استهدفت منزله

منذ ساعة واحدة
استشهاد صحفي فلسطيني و42 من عائلته بغارة استهدفت منزله

وطنا اليوم:استشهد الصحفي في وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، محمد أبو حصيرة، وأصيب الصحفي محمد حمودة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزليهما في مدينة غزة.
واستشهد أبو حصيرة في قصف للاحتلال استهدف منزله قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده، و42 من عائلته، من بينهم أبناؤه، وإخوانه.
وباستشهاد الصحفي أبو حصيرة يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 49 منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:51

الأسيرة الفلسطينية لمى خاطر : هددوني بالاغتصاب وحرق الاطفال

14:45

حزمة مساعدات أوروبية للأردن بنحو 902.4 مليون يورو

14:24

41 طفلا مريضا بالسرطان سيصلون الأردن من غزة للعلاج

14:20

قائد سلاح الجو الألماني يتبرع بدمه لجنود جيش الاحتلال

14:14

رئيس الوزراء : الأردن يتدرج بإجراءته عند مساس أمنه القومي والحق الفلسطيني

14:11

مذكرة تفاهم بين الغذاء والدواء والحسين للسرطان لتأسيس مركز لرصد للآثار الجانبية للأدوية

14:08

الملك يؤكد لرئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة

13:56

الليل والنهار: المقاومة لا تنام

13:31

الاحتلال ينسحب من مناطق توغلاته الأخيرة تحت وطأة الخسائر

12:45

صور / انجاز اردني ….العرجان ينجح بالوصول إلى قمة ميرا بك ويهدي إنجازه إلى جلالة الملك وولي عهد الأمين

12:42

الأردن يرسم خطا أحمر أمام تصفية القضية الفلسطينية

12:40

إسرائيل ترد على تصريحات الخصاونة عن خط أحمر

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-11-2023وفيات الاثنين 6-11-2023وفيات الأحد 5-11-2023وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023