استشهاد صحفي فلسطيني و42 من عائلته بغارة استهدفت منزله

وطنا اليوم:استشهد الصحفي في وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، محمد أبو حصيرة، وأصيب الصحفي محمد حمودة جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزليهما في مدينة غزة.

واستشهد أبو حصيرة في قصف للاحتلال استهدف منزله قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاده، و42 من عائلته، من بينهم أبناؤه، وإخوانه.

وباستشهاد الصحفي أبو حصيرة يرتفع عدد الشهداء الصحافيين إلى 49 منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة