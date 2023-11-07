أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل لقتل الفلسطينيين

وطنا اليوم:تخطط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إرسال قنابل دقيقة التوجيه إلى إسرائيل بقيمة 320 مليون دولار وفق صحيفة أميركية، في الوقت الذي تنهي فيه الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها الأول متسببة باستشهاد 10 آلاف فلسطيني.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن هذه الصفقة “الكبيرة” تأتي وسط مخاوف متزايدة في الكونغرس ومن مسؤولين أميركيين حول ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، خلال الحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع المحاصر.

وأعلنت الصحيفة نقلا عن مراسلات أن شركة تصنيع الأسلحة “رافائيل يو.إس.إيه” ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الإدارة الأميركية أرسلت إشعاراً رسمياً في 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى الكونغرس حول النقل المخطط للقنابل، وهي نوع من الأسلحة الموجهة بدقة تُطلق من الطائرات الحربية، وفقاً للمراسلات التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

وتشمل الخطة أيضا توفير الدعم والتجميع والاختبار وغيرها من التقنية المتعلقة باستخدام الأسلحة، وذلك عقب نقل أسلحة بقيمة 402 مليون دولار التي سعت الإدارة للحصول على موافقة الكونغرس عليها لأول مرة في عام 2020.

وقالت الصحيفة الأميركية، إن البنتاغون رفضت الكشف عن حجم الأسلحة العسكرية والمعدات وغيرها من المساعدات التي قدمتها لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ32 على التوالي، وقصفه المكثف على القطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية، في ظل الحصار الكامل المفروض عليه والافتقار لمقومات الحياة الأساسية، ومنع دخول الوقود.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 10,022 شهيدا على الأقل؛ بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وإصابة 24158 ألف بجراح مختلفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 348 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين