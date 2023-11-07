نتنياهو: لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل

وطنا اليوم:قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يكون هناك وقف إطلاق نار شامل دون إطلاق سراح “المختطفين” في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في تصريح نقلته عنه شبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية، أنه “بالنسبة لهدنة إنسانية ساعة هنا وساعة هناك، سمحنا بها بالماضي من أجل دخول السلع والمواد الإنسانية”.

وأردف “اعتقد أنه لفترة زمنية معينة على إسرائيل أن تبسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة”

وأعلن البيت الأبيض مساء أمس الاثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إمكانية التوصل إلى “هدنات” في غزة، والتي بلغت فيها حصيلة الشهداء حوالي عشرة آلاف شخص.

وبحسب واشنطن بوست، جاء في بيان صدر عن البيت الأبيض أن “الجانبين ناقشا إمكان (تطبيق) هدنات تكتيكية توفر للمدنيين فرصا لمغادرة المناطق التي يدور فيها القتال بشكل آمن من أجل ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين، وإفساح المجال لإطلاق سراح محتمل للأسرى في غزة”