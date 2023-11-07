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“يديعوت أحرونوت”: جندي إسرائيلي يصيب زميله في قطاع غزة ظنا منه أنه مقاتل فلسطيني

منذ 4 ثواني
“يديعوت أحرونوت”: جندي إسرائيلي يصيب زميله في قطاع غزة ظنا منه أنه مقاتل فلسطيني

 

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية فجر يوم الثلاثاء إن جنديا إسرائيليا ارتبك فأصاب زميله في الجيش في قطاع غزة ظنا منه أنه مقاتل فلسطيني. إقرأ المزيد الخارجية الأمريكية الخارجية الأمريكية تعلق على تصريحات وزير إسرائيلي طرح خيار ضرب قطاع غزة بالنووي والأحد قالت وسائل إعلام عبرية إن أحد صواريخ القبة الحديدية الإسرائيلية فشل في اعتراض صواريخ أطلقت من قطاع غزة وسقط على ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

ونشرت وسائل إعلام ومدونون مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الصاروخ. هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد القتلى ارتفع إلى 10022 أكثر من نصفهم أطفال، فيما أصيب أكثر من 20 ألف آخرين. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص بينهم مئات العسكريين.


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