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وفاة شخص بحادث تصادم على طريق المفرق

منذ ساعة واحدة
وفاة شخص بحادث تصادم على طريق المفرق

وطنا اليوم:تسبب حادث سير وقع بين مركبتين و”سكوتر” بوفاة شخص على طريق المفرق، الثلاثاء، وذلك بحسب ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية.
وقال إن الحادث وقع نتيجة لعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية والالتزام بأولوية السير، مشيرا إلى أن الفرق المختصة حضرت إلى مكان الحادث وعملت على إخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري، ورفع العوائق عن الشارع العام.

اشتعال إطارات “تريلا”
وفي سياق متصل، وقع حادث سير بعد محطة الحرانة باتجاه عمان، حيث اشتعلت الإطارات الخلفية لشاحنة (تريلا)، فيما جرى السيطرة على الحريق وإخماده من قبل أفراد الدفاع المدني المختصة في الموقع وتوجيه السائقين للدلالة والإرشاد حتى إزالة الأثر المروري.
وأهاب ضابط غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، بالسائقين ضرورة الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن المخالفات الخطرة المسببة للحوادث


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