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ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية وأجهزة خلوية ودخان وسجائر إلكترونية

منذ 3 ساعات
ضبط 26 ألف قطعة ألعاب نارية وأجهزة خلوية ودخان وسجائر إلكترونية

وطنا اليوم:تمكنت كوادر مركز جمرك جابر الحدودي من ضبط عدد من المواد المعدّة للتهريب بأساليب مختلفة توزعت بين دخان وأجهزة خلوية وعلب جوس وسجائر إلكترونية وألعاب نارية متنوعة خلال الأسبوع الماضي.
وقال الناطق باسم دائرة الجمارك، إن الكوادر الجمركية تمكنت من ضبط 217 جهازا خلويا، وقرابة 500 كروز دخان متنوع، وقرابة 200 علبة جوس، بالإضافة إلى أكثر من 1300 سيجارة إلكترونية، وأكثر من 26 ألف قطعة ألعاب نارية كانت معدّة للتهريب إلى داخل الأردن بطرق وأساليب مختلفة.
يشار إلى أن دائرة الجمارك تبنت ضمن استراتيجيتها في مكافحة الأنشطة التجارية غير المشروعة خططًا ممنهجة وتعمل ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا في كافة المواقع وتبذل كل الجهود والطاقات بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المراكز الجمركية الحدودية لمكافحة التهريب وحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها.


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