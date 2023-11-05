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#عاجل | كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية

منذ 5 ساعات
#عاجل | كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية

#عاجل | كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية


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