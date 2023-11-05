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22:55
بلينكن يشكر عباس على دوره في المحافظة على الهدوء
22:49
إسرائيل تكثف القصف حول مستشفيات عدة في غزة
22:45
تصريحات الوزير الاسرائيلي
22:42
وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية فيها متطرفون عنصريون
22:37
#عاجل| متحدث الجيش الإسرائيلي: “حاصرنا مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى قسمين” (مؤتمر صحفي)
22:28
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 374
22:26
عاجل | بالصور الاعلام العبري يتباهى بمجازر #غزه ويقول :” جيشنا يحول غزه الى جحيم
22:17
#عاجل | إسرائيل نفذت 100 غارة على مخيم الشاطئ وحي الزيتون خلال نصف ساعة
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لابيد : لسنا دولة أخلاقية ولا قوة إقليمية
22:08
الاحتلال ينشر فيديو مفبرك على انه داخل انفاق حماس
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#عاجل | كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية
منذ 5 ساعات
#عاجل | كتائب القسام تعلن قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية
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24 ساعة
22:55
بلينكن يشكر عباس على دوره في المحافظة على الهدوء
22:49
إسرائيل تكثف القصف حول مستشفيات عدة في غزة
22:45
تصريحات الوزير الاسرائيلي
22:42
وزير الخارجية: الحكومة الإسرائيلية فيها متطرفون عنصريون
22:37
#عاجل| متحدث الجيش الإسرائيلي: “حاصرنا مدينة غزة وقسمنا القطاع إلى قسمين” (مؤتمر صحفي)
22:28
جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 374
22:26
عاجل | بالصور الاعلام العبري يتباهى بمجازر #غزه ويقول :” جيشنا يحول غزه الى جحيم
22:17
#عاجل | إسرائيل نفذت 100 غارة على مخيم الشاطئ وحي الزيتون خلال نصف ساعة
22:14
لابيد : لسنا دولة أخلاقية ولا قوة إقليمية
22:08
الاحتلال ينشر فيديو مفبرك على انه داخل انفاق حماس
20:31
مجزرة جديدة وسط غزة بعد 100 غارة في نصف ساعة
20:19
بيان باسم عناصر بأجهزة أمن السلطة بالضفة يدعون لإعلان مواجهة شاملة مع الاحتلال
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن