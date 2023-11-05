إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سماحة الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتيا عاما للمملكة برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سماحة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة مفتي عام المملكة، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023