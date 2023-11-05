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إرادة ملكية بتعيين الحسنات مفتيا عاما للمملكة

منذ 6 ساعات
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وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين سماحة الدكتور أحمد إبراهيم حسن الحسنات، مفتيا عاما للمملكة برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة سماحة الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة مفتي عام المملكة، اعتبارا من تاريخ 5/11/2023


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