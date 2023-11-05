تمثال أحد الآباء المؤسسين لأمريكا يتوشح بالكوفية الفلسطينية

وطنا اليوم:تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد المتظاهرين في العاصمة الأمريكية واشنطن وهو يقوم بإلباس تمثال “بنجامين فرانكلين” -وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية- الكوفية الفلسطينية .

وقال الصحفي علي الجابري في تعليقه على الفيديو عبر موقع X (تويتر سابقاً) :” هذا هو تمثال بنجامين فرانكلين (..) لديه مقولة : “كل من يوافق على استبدال الحرية بالأمن لا يستحق كليهما”.

وشهدت العاصمة واشنطن خروج أعداد ضخمة من المتظاهرين دعماً لفلسطين وللمطالبة بايقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتظاهر المشاركون الذين حملوا الأعلام الفلسطينية،في شوارع العاصمة الأمريكية قبل أن يتوجوا للتجمع في “ساحة الحرية”مقابل البيت الأبيض

ودعا للمسيرة التي وصفت بـ”التاريخية” أكثر من ٢٠٠ منظمة، وقدر منظموها عدد المتظاهرين بعشرات الآلاف ، حيث رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالب بإنهاء الإحتلال الاسرائيلي لفلسطين و”وقف الدعم الأميركي لإسرائيل و الهجمات على قطاع غزة”

كما قام عدد من المتظاهرون بتلطيخ سور وأبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر، وبمحاولة تسلّق سياجه الحديدي رفضاً للمجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة