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تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام

منذ ساعة واحدة
تحويل 7 محطات محروقات إلى النائب العام

وطنا اليوم:صرّحت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزّهير، أن المؤسسة قامت بتحويل (6) محطّات محروقات إلى النّائب العامّ بسبب مخالفة المشتقات النفطية المباعة بها للقواعد الفنيّة الأردنيّة، وأغلاق جميع مضخات المحروقات المتلاعب بها في هذه المحطات، وإنذار محطّة وتحويل أخرى للنائب العامّ بسبب تلاعب عمّال التّعبئة بالكميّات، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهم وفق قانون المواصفات والمقاييس رقم “22” لسنة “2000” وتعديلاته.
وأكّدت الزّهير على استمرار الجولات الرّقابيّة على محطّات بيع المحروقات وسحب العيّنات وفحصها، موضحةً أن الجولات أسفرت عن اكتشاف تلاعب بنوعيّة المحروقات وعدم مطابقتها للقواعد الفنيّة.
وأهابت الزّهير بالمواطنين ضرورة إبلاغها عند الشّك بوجود تلاعب بعدادات المحروقات أو جودتها عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق “بخدمتكم” وعبر منصّة “سند جو” على الرقم (065008080)


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