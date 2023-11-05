نتنياهو: تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن إلقاء قنبلة ذرية على غزة “منفصلة عن الواقع”

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى التنصل من ادعاء وزير التراث، عميحاي إلياهو، بأن إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة هو أمر وارد.‏ وقال نتنياهو في بيان، إن “كلام عميحاي إلياهو منفصل عن الواقع، إن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر”، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”. وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب “عوتسما يهوديت” المتطرف، صرح أن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع، بحسب الصحيفة الإسرائيلية. وردا على سؤال في مقابلة مع “راديو كول بيراما”، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على الجيب، قال إلياهو: “هذا أحد الاحتمالات”.